Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов

19FortyFive
Танк Т-72 «Урал»
Танк Т-72 «Урал»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Основной боевой танк Т-72 находится на вооружении с 1973 года, и за это время он зарекомендовал себя как универсальная и высокоэффективная боевая машина, считают эксперты американского военного издания 19FortyFive.

Всего было построено более 25 тысяч Т-72, и на сегодняшний день эти машины эксплуатируются более чем в 40 странах мира. «Это не просто самый массовый основной боевой танк в мире. Это, без сомнения, величайший танк из когда-либо созданных», — отметили эксперты.

По их словам, ни один другой танк не может сравниться с Т-72 — ни американский Abrams, ни более современный российский Т-14 «Армата».

Как Т-90 стал лучшим российским танком

«Семьдесятдвойка» отличается очень низким профилем, что затрудняет его обнаружение и уничтожение. 125-миллиметровая пушка подходит как для стрельбы различными видами снарядов, так и для запуска противотанковых ракет.

Благодаря автоматическому заряжанию, Т-72 может производить от семи до восьми выстрелов в минуту без участия заряжающего. Это очень надежная машина даже в самых суровых условиях эксплуатации. Она технологична в производстве и проста в эксплуатации.

Эксперты отметили, что Россия не зря в вооруженном конфликте на Украине сделала ставку на Т-72. «Этот  конфликт доказал, что "семьдесятдвойка" — королева боя», — заключили они.

