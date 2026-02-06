Переговоры Ирана и США стартуют в Омане

Переговоры Соединенных Штатов и Ирана по ядерной проблематике стартуют в пятницу, 6 февраля в столице Омана — Маскате, сообщил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

Изначально стороны должны были встретиться в Стамбуле, но Тегеран попросил перенести переговоры в Оман и сделать их двусторонними, а также посвященными исключительно ядерной программе.

«Переговоры по ядерной проблеме с Соединенными Штатами запланированы на пятницу, в Маскате. Я благодарен нашим оманским братьям за организацию всех необходимых мероприятий», — написал Арагчи в соцсети Х.

Президент США призвал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, исключающее наличие ядерного оружия у Ирана. В противном случае страну ждет атака, пригрозил он.

В ответ Арагчи заявил, что диалог возможен только на равноправной основе, призвав Трампа отказаться от угроз.