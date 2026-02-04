НАВЕРХ
Всероссийскую перепись воробьев проведут в феврале

РИА Новости
Воробей
Фото: © Sibnet.ru

Всероссийская перепись воробьев пройдет с 7 по 15 февраля, сообщила член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.

«Перепись проводится ежегодно в два сезона: со вторые по третьи выходные февраля и августа. В феврале воробьев удобно считать на кустах, где как раз в этот период они громко чирикают и еще пока не приступили к размножению. Ближайшая акция — с 7 по 15 февраля 2026 года", — сказала РИА Новости Мостовая.

По ее словам, во многих странах мира домовый воробей резко сократил свою численность. На данный момент специалисты не готовы оценить сокращение его численности в России. Для этого нужны результаты мониторинга за 10-15 лет.

«Без человеческой заботы, любви, сочувствия, которое выражается в обоснованном влиянии на места обитания видов и организации подкормки воробьев, птицам не обойтись», — сказала Мостовая.

Она напомнила, что в основе рациона для воробьев — просо или пшено. «В холодное время воробьи охотнее едят нежареные несоленые семена подсолнечника, а в сильные морозы не откажутся даже от сала, как и многие другие виды птиц, слетающиеся зимой поближе к человеческому жилью», — отметила член Союза охраны птиц.

