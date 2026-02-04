Lada Azimut удивила нахождением в Китае. ВИДЕО

Первый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut сняли на видео в китайском городе Хэйхэ — ролик завирусился в соцсетях.

На видео попал автомобиль, плотно оклеенный маскировочной пленкой. Через окно разглядели электронный селектор выбора режимов трансмиссии.

«Скорее всего, это перегон автомобилей после испытаний или каких-то калибровок. А что могут испытывать? Как правило — электронику. Могут вести настройку некоторых электронных блоков», — предположил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.

Более вероятный вариант, по его мнению, — работа с новым силовым агрегатом. Это может быть турбомотор в связке с вариатором или с гидроавтоматом. «Вполне возможно, что софт силового агрегата настраивают совместно. Более тонкими настройками, само собой, будут заниматься заводские специалисты», — допустил Кадаков.

Lada Azimut представили в июне 2025-го на Петербургском международном экономическом форуме. Кроссовер построен на усиленной базе Vesta, но имеет полностью оригинальный кузов. Продажи авто должны начаться в 2026 году. Вероятная стоимость Azimut — около 2,5 миллиона рублей.