Россиянам разрешили регистрацию в апартаментах

Конституционный суд разрешил временную регистрацию граждан России по месту временного пребывания в апартаментах, следует из материалов на сайте суда.

Поводом стало дело россиянки Виктории Пиуновой, которой отказали в регистрации для нее и членов ее семьи в апартаментах гостиничного типа, принадлежащих на праве собственности матери супруга.

Отказ объясняли тем, что помещения являются нежилыми, регистрации в них законом не предусмотрено. Здание построили для размещения гостиницы, однако само помещение, в котором хотела оформить регистрацию россиянка, не включили в состав гостиничного фонда.

Суд обратил внимание, что практика длительного проживания в апартаментах создает правовой пробел. Отсутствие возможности регистрации необоснованно ограничивает права людей, а собственники не в состоянии полноценно использовать имущество для личных нужд.

Апартаменты — формально нежилые помещения, которые не предназначены для постоянного проживания, но могут использоваться как полноценное жилье. По закону они относятся к коммерческой недвижимости.