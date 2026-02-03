Красноярский край ужесточит правила продажи алкоголя

Запрет на продажу алкоголя с 21.00 до 10.00 вводится с 1 марта на территории Красноярского края, сообщила пресс-служба правительства региона.

Мера относится к магазинам, расположенным в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, а также к находящимся на первых этажах домов заведениям. Кроме того, власти планируют дальнейшее ужесточение правил торговли алкоголем в летний и осенний периоды.

Так, 1 июня и 1 сентября продажа алкоголя будет запрещена во всех магазинах края. Предприятия общепита смогут продавать спиртное на летних площадках только после получения специального разрешения в Минпромторге региона.

Регионы России имеют право самостоятельно устанавливать правила продажи спиртного, соответствующий закон вступил в силу весной прошлого года.