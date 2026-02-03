США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине

Украина, США и страны Европы согласовали многоуровневый план поддержки будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом, который предусматривает «скоординированный военный ответ» на возможное нарушение перемирия.

Ответные действия на любые нарушения Россией согласованного перемирия будут предприняты в течение 24 часов, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. На первом этапе они включают дипломатические предупреждения.

В случае если боевые действия не прекратятся, запускается масштабная реакция с участием военного контингента от стран «коалиции желающих». В нее входят многие страны ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Если российское наступление продолжится, в течение 72 часов будет инициирован скоординированный военный ответ ЕС и США с прямым участием американских войск, отмечает издание.

Согласно плану, на третьем этапе европейские силы сдерживания будут обеспечивать операции в воздухе, на море и на суше при разведывательной и логистической поддержке США. При этом фактически он будет означать начало Третьей мировой войны.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия в целом согласна, что перечень предложенных США пунктов мирного плана по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.