США подняли тревогу из-за российского Ил‑76 на Кубе

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился на аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос — кубинском военном объекте, расположенном неподалеку от Гаваны, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Активность российской авиации в регионе Карибского моря встревожила Соединенные Штатах, рассказали каналу источники.

По данным Fox News, тот же самолет выполнял рейсы в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу, в том числе в конце октября 2025 года, когда обострились отношения между Вашингтоном и Каракасом.

Те полеты предшествовали военным действиям США в Венесуэле и захвату президента Николаса Мадуро, отметили источники.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, связанное с Кубой, заявив, что кубинское правительство представляет «необычную и экстраординарную угрозу» национальной безопасности США.