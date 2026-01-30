Трамп объявил чрезвычайное положение в США из‑за «угроз Кубы»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в США из-за «угрозы национальной безопасности со стороны Кубы».

«Считаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов <…> и настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой», — приводит «Интерфакс» текст указа.

По словам Трампа, кубинский режим сотрудничает с «многочисленными враждебными странами», в числе которых названы Россия, Китай и Иран, а также «транснациональными террористическими группировками и злонамеренными субъектами, враждебно настроенными по отношению к Соединенным Штатам».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Куба или Иран: где новая цель Трампа

Трамп уже неоднократно предрекал скорый крах кубинского государства, ссылаясь на критическую ситуацию в экономике страны. Риторика Белого дома ужесточилась после военной операции в Венесуэле. Вашингтон откровенно заявил о желании сменить политический режим на Кубе.

Среди обсуждаемых в Вашингтоне мер — полная блокада поставок нефти на остров. По оценкам, при нынешнем уровне потребления Кубе хватит запасов нефти на 15–20 дней.