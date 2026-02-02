Первую частную ракету запустят в космос в России

Российская компания Space Energy планирует запустить в космос первую в России частную ракету Kamchatka-1, сообщил главный конструктор компании Георгий Емелин.

«В третьем квартале 2026 года запланирован суборбитальный пуск ракеты Kamchatka-1. Основная задача миссии — достижение линии Кармана. О конкретной дате запуска мы сможем говорить ближе к этому времени, так как она во многом зависит от логистики и процедур согласования», — сказал РИА Новости Емелин.

Предварительно в качестве площадки, откуда будет стартовать Kamchatka-1, выбран полигон Капустин Яр в Астраханской области.

По словам Емелина, на российских космодромах отсутствуют стартовые столы, полностью подходящие под параметры ракет компании, поэтому выбор площадки в большей степени определяется наличием достаточной территории и возможностью подготовки собственной стартовой позиции.

«Сейчас идет стадия сбора и подготовки всех необходимых документов для согласования использования полигона», — отметил главный конструктор.

Стартовая масса твердотопливной ракеты Kamchatka-1 составляет 297 килограммов. Ракета чуть более пяти метров в длину, ее диаметр составляет 0,37 метра.