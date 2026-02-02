Задержан владелец сауны, где сгорели пять подростков

Владелец сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков, и его брат задержаны, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу в понедельник.

По версии следствия, предприниматели незаконно оказывали услуги, связанные с баней и сауной, и грубо нарушили требования пожарной безопасности.

«Объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей», — говорится в сообщении.

Индивидуальному предпринимателю уже предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы), запланировано предъявление обвинения второму организатору. Решается вопрос об их аресте.

Пожар в сауне произошел в субботу, 31 января, в результате погибли пять подростков, одна девушка смогла спастись. Задержана администратор заведения.

Следствие считает, что в день трагедии она, зная о нарушениях требований пожарной безопасности, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних. Женщина дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. Ее обвиняют по той же статье.

Также возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ, по факту халатности должностных лиц контролирующих органов, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности.