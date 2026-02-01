НАВЕРХ
Медведев заявил, что Зеленскому не сносить головы

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Фото: © пресс-служба Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не сносить головы, процитировав фразу из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

«Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу, поскольку он уже настолько всем нам набил оскомину. Я даже сужу по тому, что коллеги пишут. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, "Аннушка уже пролила масло". И значит, головы ему не сносить», — сказал Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo, выдержки из которого опубликованы в его телеграм-канале.

В романе «Мастер и Маргарита» этой фразой Воланд предрек смерть редактора Михаила Берлиоза, который поскользнулся на масле, упал и лишился головы под колесами трамвая.

Медведев также заявил о приближении победы России. «Совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров», — отметил он.

Политика #Мир
