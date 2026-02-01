НАВЕРХ
Ростех представил новейшую РСЗО «Сарма»

Новейшая российская РСЗО «Сарма»
Фото: © «Ростех»

Россия на международной оборонной выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии впервые покажет новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Одна из особенностей новой боевой машины – высокая мобильность. Она способна занять позицию для стрельбы всего за три минуты и уйти с нее за то же время», — рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

По его словам, «Сарма» оснащена продвинутой автоматизированной системой управления наведением и огнем. Машина может применять как зарекомендовавшие себя управляемые снаряды системы "Торнадо-С", так и новые боеприпасы. Весь залп ракет РСЗО способна выпустить всего за 18 секунд», – отметил Оздоев.

Что еще известно о «Сарме»:

  • комплекс базируется на полноприводном шасси 8 на 8, развивает скорость по шоссе до 95 километров в час и имеет запас хода в тысячу километров;
  • калибр 300 миллиметров. В отличие от «Торнадо-С» и «Смерча» с таким же калибром, пусковая установка «Сармы» имеет шесть направляющих вместо 12;
  • экипаж – три человека, при этом занимать позицию, проводить все подготовительные операции и вести огонь можно, не выходя из кабины.

Благодаря этим особенностям «Сарму» часто называют отечественным аналогом американской РСЗО HIMARS.

Оборона #Оружие #ОПК
