Частичный шатдаун объявлен в США

Работа федерального правительства США в полночь 31 января была частично приостановлена из-за истечения временного бюджета.

Шатдаун стал результатом отказа сенаторов-демократов после убийств в Миннесоте проголосовать за законопроект, разрешающий продолжение расходов Министерства внутренней безопасности, передает NPR.

Сенат ранее одобрил пакет законопроектов о финансировании ключевых ведомств — Минфин, Госдепартамент, Минтруд, Пентагон. Однако Конгресс не успел согласовать бюджет до истечения установленного срока.

Теперь голосование состоится 2 февраля. Если законопроекты будут одобрены, остановка работы правительства будет иметь минимальные последствия, так как большинство ведомств и так закрыто на выходных.

Однако демократы могут «торпедировать» пакет документов, так как ранее они пообещали блокировать законопроект о государственных расходах из-за убийства агентами ICE (Иммиграционной таможенной службы) двух мигрантов в Миннесоте.