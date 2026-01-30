НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД пообещал странам Балтии ответ за действия против посольств

Источник:
РИА Новости
259 0
Здание МИД России
Фото: Alvesgaspar / CC BY-SA 3.0

Москва предупредила страны Прибалтики об ответе на ограничение деятельности российских посольств, заявил заместитель главы МИД Дмитрий Любинский.

«В связи с этими враждебными мерами 30 декабря 2025 года предприняли демарш, вызвав в МИД России временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии. Главам дипмиссий было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов», — заявил Любинский в интервью РИА Новости.

О решении по посольствам этих стран в Москве объявят в ближайшие дни, уточнил дипломат. Россия считает действия Латвии, Литвы и Эстонии грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В конце декабря в ведомстве подчеркивали, что противоправные требования со стороны Риги, Вильнюса и Таллина затруднят работу загранучреждений.

В МИД России не раз заявляли, что страны Прибалтики прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в этом регионе была распространена задолго до начала спецоперации.

Еще по теме
Зеленский пригласил Путина в Киев
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из‑за «угроз Кубы»
Кадыров выступил против переговоров с Украиной
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
ФСБ отключит россиянам интернет и мобильную связь
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский пригласил Путина в Киев
МИД пообещал странам Балтии ответ за действия против посольств
Кадыров выступил против переговоров с Украиной
Более 40 выплат и пособий проиндексируют с февраля
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Человек с достоинством будет уважительно относится к хозяину и его дому...., ну а если гость начинает...

Wolf Hound

Заберите их себе обратно,да сидите уважайте друг друга до посинения.

senik

А зачем ей квартира в Твери. Она теперь американка и дети ее американцы. Вот и пусть там остается.

se 34

Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами. Вот пусть там и остаеться