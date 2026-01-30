МИД пообещал странам Балтии ответ за действия против посольств

Москва предупредила страны Прибалтики об ответе на ограничение деятельности российских посольств, заявил заместитель главы МИД Дмитрий Любинский.

«В связи с этими враждебными мерами 30 декабря 2025 года предприняли демарш, вызвав в МИД России временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии. Главам дипмиссий было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов», — заявил Любинский в интервью РИА Новости.

О решении по посольствам этих стран в Москве объявят в ближайшие дни, уточнил дипломат. Россия считает действия Латвии, Литвы и Эстонии грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В конце декабря в ведомстве подчеркивали, что противоправные требования со стороны Риги, Вильнюса и Таллина затруднят работу загранучреждений.

В МИД России не раз заявляли, что страны Прибалтики прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в этом регионе была распространена задолго до начала спецоперации.