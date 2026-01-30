Поиски семьи Усольцевых возобновили

Поиски семьи Усольцевых, пропавших в горах возле поселка Кутурчин Красноярского края в конце сентября 2025 года, возобновили. Также будут допрошены жители населенного пункта.

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке правоохранительных органов будут задействованы в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи, сообщило КГКУ «Спасатель».

Специалисты будут работать в Партизанском районе 30 и 31 января. Резкое потепление позволило вновь обследовать лес в рамках расследования, сообщил представитель СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии телеграм-каналу «Борус».

В комментарии для ТАСС следователи добавили, что также будут допрошены жители поселка Кутурчин.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября 2025 года ушли из поселка Кутурчин в поход к горе Буратинка и с тех пор не выходили на связь. В их поисках участвовали более 1,5 тысячи человек. По одной из версий следствия, семья могла стать жертвой преступления, но основной остается несчастный случай.