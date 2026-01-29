Марсоход сфотографировал древний пляж Красной планеты

Аппарат Perseverance обнаружил признаки древней береговой зоны на Марсе в кратере Езеро, который раньше представлял собой обширный водоем. Результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Planets.

Снимки с поверхности Красной планеты показали хорошо стратифицированные песчаники наклонами слоев, а также округлыми зернами пород и поверхностями размыва. Такой набор признаков на Земле типичен для прибрежных отмелей и пляжей, формируемых волнами.

Древний пляж на Марсе Фото: © NASA

При этом сами породы в обследуемой зоне богаты оливином и карбонатами — минералами, которые образуются при взаимодействии воды и горных пород. Исследователи уверены, что для формирования береговой линии история водоема должна была насчитывать миллионы лет.

По оценкам ученых, озеро в кратере существовало примерно 3,5 миллиарда лет назад, а найденные свидетельства присутствия обширных пляжей указывают на важную роль воды в истории раннего Марса, когда она являлась полноценным геологическим агентом.