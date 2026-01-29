Украина может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Россией в обмен на гарантии безопасности со стороны США, заявила глава европейской дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины», — приводит РИА Новости заявление Каллас, сделанное ей перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.

Но тогда, по ее словам, нужно обеспечить мир на остальной части Украины. «Это американцы должны тоже учитывать», — отметила она.

Президент США Дональд Трамп пока отказывается давать конкретные обязательства Украине. По информации СМИ, Белый дом связывает гарантии безопасности с согласием Киева отдать России Донбасс.