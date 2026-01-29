Канцлер ФРГ отверг возможность быстрого вступления Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого вступления Украины в Евросоюз. На это может уйти несколько лет, отметил он.

Возможность быстрого вступления в Евросоюз — пока единственное достижение президента Украины Владимира Зеленского на внешнеполитическом поприще. Раннее он заявил, что Киев рассчитывает получить членство ЕС к 1 января 2027 года.

«Вступление Украины 1 января 2027 года исключено. Этого не произойдет. <...> Эти процессы обычно длятся несколько лет», — заявил Мерц в комментарии германскому журналу Stern.

По его словам, каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

«Мы можем постепенно сближать Украину с Европейским союзом. Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально», — заключил канцлер Германии.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС.