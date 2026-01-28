Жительниц Красноярского края осудили за возмущение сборами для военных

Двух жительниц Красноярского края, которые на общешкольном родительском собрании высказались против сдачи денег для военнослужащих, признали виновными в дискредитации ВС РФ, следует из решения Нижнеингашского районного суда.

На общешкольном собрании обсуждалось, куда направить деньги, полученные от проведения ярмарки. Женщины предложили оставить деньги на нужды школы, а не направлять их в поддержку СВО.

В решении суда приводятся показания свидетеля, что одна из женщин «высказалась негативно в отношении всех участников СВО и их семей, чем обидела присутствующих на собрании близких военнослужащих».

Обеих осудили признали виновными в дискредитации ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) и оштрафовали на 15 тысяч рублей каждую.