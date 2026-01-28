НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Жительниц Красноярского края осудили за возмущение сборами для военных

Источник:
Sibnet.ru
255 0
Суд
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двух жительниц Красноярского края, которые на общешкольном родительском собрании высказались против сдачи денег для военнослужащих, признали виновными в дискредитации ВС РФ, следует из решения Нижнеингашского районного суда.

На общешкольном собрании обсуждалось, куда направить деньги, полученные от проведения ярмарки. Женщины предложили оставить деньги на нужды школы, а не направлять их в поддержку СВО.

В решении суда приводятся показания свидетеля, что одна из женщин «высказалась негативно в отношении всех участников СВО и их семей, чем обидела присутствующих на собрании близких военнослужащих».

Обеих осудили признали виновными в дискредитации ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) и оштрафовали на 15 тысяч рублей каждую.

Еще по теме
Суд ужесточил наказание писателю‑иноагенту Борису Акунину
Выбраны самые распутные страны мира
Психолог перечислила признаки токсичных отношений в семье
Российские студенты перестали «сидеть на шее» у родителей
смотреть все
Жизнь #Общество #Красноярск
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Центробанк оценил вероятность девальвации рубля
ВСУ построят третью линию обороны
Обсуждение (0)
Картина дня
Премьер Словакии предсказал завершение СВО до ноября 2027 года
ВСУ сосредоточили элитные части на границе с Россией
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
19
Определено место России в рейтинге сильнейших армий мира
17
Эксперты сравнили «Армату» с новейшим американским танком M1E3
17
Евросоюз проголосовал за полный отказ от российского газа
15
Путин рассказал о просьбах прекратить удары по инфраструктуре Украины
14
Нарышкин рассказал, что Запад был ошеломлен ударом «Орешника»