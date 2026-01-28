Российские войска получили «Зубры» для борьбы с беспилотниками

Российская армия впервые получила комплексы «Зубр» для защиты инфраструктуры от беспилотников, сообщила пресс-служба «Ростеха».

«Холдинг "Высокоточные комплексы" впервые поставил Минобороны новейшие системы "Зубр", предназначенные для прикрытия объектов инфраструктуры от беспилотников», — сказано в сообщении.

«Система самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду», — приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева.

Новые комплексы прикрывают ближнюю зону. Их радиолокационные станции обнаруживают как крупные, так и малоразмерные наземные цели, в том числе барражирующие боеприпасы.

«Зубр» укомплектован четырьмя боевыми модулями, пунктом управления и собственной радиолокационной станцией. Эти комплексы уже начали дежурство по защите инфраструктуры.

«Комплекс в ходе выполнения продемонстрировал высокую эффективность в регионе с малоразмерными и крупномасштабными организациями», — отметил Оздоев.