Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке

Американский актер Стивен Сигал продает особняк на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье, сообщила компания NF Group.

Сигал продает загородный дом общей площадью 500 квадратных метров, расположенный на закрытой охраняемой территории в клубном поселке «Конус», сообщил РИА Новости представитель NF Group.

Резиденция актера состоит из основного двухэтажного дома, гостевого дома с баней и беседки-барбекю, расположенных на лесном участке площадью 15 соток. Основной дом включает три спальни, три санузла, кинотеатр, винную комнату, кабинет, гараж на два автомобиля. Гостевой дом с баней состоит из двух уровней: на первом этаже находятся сауна, душевая и санузел, на втором — спальня с санузлом. Цена не указывается.

Сигал приобрел дом в селе Усово на Рублевке в 2018 году, по данным СМИ, за 80-100 миллионов рублей. Прежде домом владел Владимир Шемякин — бывший депутат Госдумы и экс-глава Росгосцирка.

Актер получил российское гражданство в 2016 году. Он утверждает, что его дед по отцовской линии происходил из одного из буддистских районов России.