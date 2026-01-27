Германия отказалась передавать Украине комплексы Patriot

Германия больше не сможет передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, поскольку сама в них очень нуждается, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Большего мы сделать не сможем, потому что сами ждем заместительных поставок», — приводит Reuters заявление Писториуса.

По его словам, Германия уже сделала «непропорционально много» для Украины в сфере противовоздушной обороны, передав более трети таких ракетных комплексов.

Писториус отметил, что Германия — единственный поставщик зенитно-ракетных комплексов IRIS-T Украине и постоянно обеспечивает Киев ракетами к ним.