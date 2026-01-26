НАВЕРХ
Нарышкин рассказал, что Запад был ошеломлен ударом «Орешника»

Удар ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по военному объекту на Украине ошеломил западных политиков и военных, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Что касается боевого применения комплекса «Орешник», который <...> поразил один из военных объектов в западном регионе Украины, то реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая», — сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.

По словам главы российской разведки, зарубежные специалисты признали отсутствие в их арсенале технических средств, способных перехватить ракеты комплекса «Орешник».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Орешник»: что известно о ракете

Минобороны России 9 января сообщило о применении ракетного комплекса по территории Украины. Среди пораженных целей — Львовский авиаремонтный завод, где ремонтировали истребители F-16 и собирали дроны большой дальности.

Удар «Орешником» стал ответом на безуспешную попытку украинских сил атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря.

