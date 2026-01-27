Минфин России призвал легализовать онлайн-казино

Министр финансов России Антон Силуанов обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность легализации онлайн-казино.

Минфин предлагает президенту России рассмотреть вопрос о снятии запрета на организацию и работу онлайн-казино при соблюдении ряда условий, рассказали «Коммерсанту» источники.

В числе условий — определение оператора организации распоряжением президента по предложению правительства РФ, закрепление для онлайн-казино механизма приема ставок через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами.

Министерство также предлагает ввести налог на него в размере не менее 30% от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей), которые оператор должен будет отчислять ежемесячно.

Сейчас онлайн-казино в России запрещены, а организовывать и проводить азартные игры в интернете могут легально лишь соответствующие организаторы в букмекерских конторах или тотализаторах.

Оборот же нелегального сегмента азартных игр в интернете составляет более 3 триллионов рублей ежегодно при около ста действующих онлайн-казино.