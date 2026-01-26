НАВЕРХ
Евросоюз проголосовал за полный отказ от российского газа

Источник:
Sibnet.ru
141 1
Газовый танкер (газовоз)
Фото: © Sibnet.ru

Совет Евросоюза согласовал план по полному запрету на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, сообщила пресс-служба Евросовета.

Кроме этого, с 30 сентября 2027 года будет введен запрет на поставки в ЕС трубопроводного газа. Отмечается, что принятый регламент является ключевым этапом на пути к достижению цели программы REPowerEU по прекращению зависимости ЕС от российской энергетики.

Документ по полному отказу от российского газа был согласован на министерской встрече в понедельник, против него выступили Словакия и Венгрия. Обсуждение проекта велось с декабря 2025 года.

При этом в исключительных случаях члены ЕС смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027 года — если запасы в их хранилищах будут ниже требуемого уровня заполнения.

Экономика #Недра и ТЭК
Обсуждение (1)
