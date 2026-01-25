НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Минпросвещения потребовало заблокировать сайты с домашними заданиями

Источник:
ТАСС
351 2
Домашнее задание
Фото: © Sibnet.ru

Минпросвещения России подготовило законопроект, запрещающий распространение готовых домашних заданий, сообщили в ведомстве.

«Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий», — рассказали ТАСС в пресс-службе Минпросвещения.

Новые меры призваны оградить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений, повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак будут работать оценки за поведение

Предполагается, что в случае размещения на сайтах готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМ и решений к ним доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором.

В министерстве уточнили, что предлагаемые ограничения носят адресный характер. Они не предполагают полного запрета любых вспомогательных материалов, отметили в ведомстве.

Еще по теме
Изучение языков сократят в российских школах
Школьников в России станут обучать управлению дронами
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год
ОП призвала продлить работу детских садов до 20.00
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Украина потребовала от Евросоюза 1,5 триллиона долларов
Французский флот захватил танкер из России
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
29
Лавров предложил переименовать Великобританию
26
Ким Чен Ын публично раскритиковал и снял с поста министра
22
Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ
17
Лавров заявил о возможности разрушения НАТО
17
Нейросеть начнет фильтровать трафик россиян