Минпросвещения потребовало заблокировать сайты с домашними заданиями

Минпросвещения России подготовило законопроект, запрещающий распространение готовых домашних заданий, сообщили в ведомстве.

«Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий», — рассказали ТАСС в пресс-службе Минпросвещения.

Новые меры призваны оградить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений, повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как будут работать оценки за поведение

Предполагается, что в случае размещения на сайтах готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМ и решений к ним доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором.

В министерстве уточнили, что предлагаемые ограничения носят адресный характер. Они не предполагают полного запрета любых вспомогательных материалов, отметили в ведомстве.