Зеленский раскрыл содержание трехсторонних переговоров в ОАЭ

Источник:
Sibnet.ru
356 0
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Главным на трехсторонних переговорах России, США и Украины стало обсуждение возможных параметров окончания конфликта, написал украинский лидер Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Все стороны договорились доложить в своих столицах о каждом из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов на предстоящую встречу», — уточнил он.

Зеленский добавил, что Киев готов продолжать переговоры, новые встречи делегаций могут пройти на следующей неделе. Темой диалога также станут условия для завершения конфликта и гарантии безопасности для сторон.

Переговоры делегаций США, Россией и Украиной шли с 23 по 24 января. Встречи проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, участники работали в различных группах и форматах.

Наиболее сложной темой дискуссий стал территориальный вопрос — Москва настаивает на полном выводе ВСУ из Донбасса. Также в ходе переговоров поднимались вопросы безопасности и другие аспекты возможного мирного соглашения.

Политика #Мир
