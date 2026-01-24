Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры

Первый раунд переговоров делегаций России, США и Украины в ОАЭ завершился, стороны согласились продолжить консультации 24 января.

Переговоры участники считают продуктивными, передает NBC News со ссылкой на представителя Белого дома, в ходе трехсторонней встречи обсуждаются параметры мирного соглашения по Украине.

В делегацию России вошли спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров, в нее также вошли глава офиса президента Кирилл Буданов.

США представляют спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.