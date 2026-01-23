НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цена золота установила новый рекорд

Источник:
Reuters
142 1
Золотые слитки
Фото: © Sibnet.ru

Биржевая стоимость золота впервые в истории превысила 4,9 тысячи долларов за унцию, следует из данных Чикагской товарной биржи.

Цена на золото достигла нового исторического максимума на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, ослабления американского доллара и ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США, пишет Reuters.

Участники рынка отмечают, что прошлый год стал историческим событием, которое случается раз в сто лет — цены на драгоценные металлы выросли практически вдвое. При этом тренд на подорожание золота пока не исчерпан.

Аналитики полагают, что в текущем году стоимость золота достигнет 5,4 тысячи долларов за унцию. Есть и более смелые прогнозы — согласно ним, торговый диапазон цен может составить от 6 тысяч до 7 тысяч долларов.

Еще по теме
Центробанк оценил вероятность девальвации рубля
Россиянам начали блокировать счета при оплате туров
Искусственный интеллект перескажет отзывы Wildberries
Месячные расходы россиян выросли до максимума
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Лавров предложил переименовать Великобританию
Боец UFC выложил черно-белое фото с сыном Кадырова после слухов о ДТП
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский раскрыл цель переговоров в ОАЭ
Россия отложила запуск космического интернета
Украина потребовала от Евросоюза 1,5 триллиона долларов
Глава МИД Италии обвинил Зеленского в неблагодарности
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Max покажет предупреждение при звонке с неизвестного номера
29
Лавров предложил переименовать Великобританию
26
Ким Чен Ын публично раскритиковал и снял с поста министра
22
Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ
17
Лавров заявил о возможности разрушения НАТО