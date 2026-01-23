Цена золота установила новый рекорд

Биржевая стоимость золота впервые в истории превысила 4,9 тысячи долларов за унцию, следует из данных Чикагской товарной биржи.

Цена на золото достигла нового исторического максимума на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, ослабления американского доллара и ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США, пишет Reuters.

Участники рынка отмечают, что прошлый год стал историческим событием, которое случается раз в сто лет — цены на драгоценные металлы выросли практически вдвое. При этом тренд на подорожание золота пока не исчерпан.

Аналитики полагают, что в текущем году стоимость золота достигнет 5,4 тысячи долларов за унцию. Есть и более смелые прогнозы — согласно ним, торговый диапазон цен может составить от 6 тысяч до 7 тысяч долларов.