Центробанк оценил вероятность девальвации рубля

Sibnet.ru
Центробанк РФ
Фото: © пресс-служба Центробанка РФ

Девальвация рубля при низкой инфляции невозможна, так как текущая политика регулятора работает на стабилизацию курса, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

Геополитические события могут привести к волатильности рубля, однако непрерывной и самоподдерживающейся в течение длительного срока девальвации национальной валюты в текущих условиях быть не может, подчеркнул он в телеграм-канале Центробанка.

«Внешние шоки могут вызывать волатильность, но непрерывной устойчивой, самоподдерживающейся из квартала в квартал девальвации при низкой инфляции быть не может», — отметил Заботкин.

Он также рассказал, как работает связь между ключевой ставкой и инфляцией — по его словам, чем выше ставка, тем ниже инфляция, так как при повышении ставки спрос в экономике снижается, а вместе с ним замедляется рост цен.

