Советские космонавты курили на орбите

Советские космонавты иногда курили в космосе, это возможно, но неразумно, так как необходимо беречь кислород, рассказал летчик-космонавт СССР и дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков.

«Некоторые ребята покуривали. И курить в космосе тоже возможно. Но это очень неразумно. Кислород привозной, и потому его надо беречь», — сказал космонавт в интервью «Аргументам и фактам».

На вопрос журналиста, какие вещи возможны в космосе, Джанибеков ответил, что в космосе «можно все». Он также отметил, что нахождение в невесомости космонавты переносят по-разному.

«Космонавты ведь тоже все по-разному переносят состояние невесомости — нередко случается морская болезнь, и люди не едят сутками, а кто-то как у себя дома себя чувствует в невесомости», — отметил космонавт.