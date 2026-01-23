Эстония ужесточит условия работы российских дипломатов

Правительство Эстонии ужесточит порядок пересечения государственной границы для граждан России, работающих в дипломатических и консульских учреждениях, говорится в решении эстонского кабмина.

Для российских дипломатов, консульских работников, административного и технического персонала дипучреждений, а также членов их семей вводится требование получения обязательного предварительного разрешения на пересечение внешней границы Эстонии, приводит национальное гостелерадио ERR содержание документа.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, который выступил инициатором изменений, принятые меры приводят порядок в соответствие с 19-м пакетом санкций Евросоюза.

В рамках 19-го санкционного пакета Евросоюза было объявлено об ограничении передвижения российских дипломатов внутри ЕС. При этом каждое государство Евросоюза может ввести дополнительные требования.

Ранее Цахкна заявил, что эстонские военные перестреляют «зеленых человечков» в случае пересечения ими границы.