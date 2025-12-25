НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава МИД Эстонии пригрозил перестрелять «зеленых человечков»

Источник:
RT
Глава эстонского МИД Маргус Цахкна
Фото: Estonian Foreign Ministry / CC BY 2.0

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что военные прибалтийской республики перестреляют «зеленых человечков» в случае пересечения ими границы.

«Скажу прямо: если когда-то «зеленые человечки» пересекут нашу границу, мы их застрелим», — приводит RT слова Цахкны. Министр в виду имел российских военных, уточнили эстонские СМИ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается воевать с Европой, но если европейские страны хотят начать такой конфликт, то Россия готова к нему прямо сейчас.

Путин также отметил, что если Европа вдруг начнет войну против России, то очень быстро может случиться так, что договариваться там будет не с кем.

Политика #Мир
