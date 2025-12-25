Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что военные прибалтийской республики перестреляют «зеленых человечков» в случае пересечения ими границы.

«Скажу прямо: если когда-то «зеленые человечки» пересекут нашу границу, мы их застрелим», — приводит RT слова Цахкны. Министр в виду имел российских военных, уточнили эстонские СМИ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается воевать с Европой, но если европейские страны хотят начать такой конфликт, то Россия готова к нему прямо сейчас.

Путин также отметил, что если Европа вдруг начнет войну против России, то очень быстро может случиться так, что договариваться там будет не с кем.