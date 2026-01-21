Путин поручил продлить работу детсадов

Работу ясельных групп и детсадов в России нужно продлить до 20.00, заявил на совещании с правительством президент Владимир Путин.

Изменения необходимы, чтобы у матерей была мотивация как можно быстрее вернуться на работу и не потерять квалификацию, подчеркнул российский лидер, сообщается на сайте Кремля.

«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах», — сказал он.

Сейчас режим работы дошкольных образовательных организаций устанавливает их учредитель. Есть три стандартных варианта: 10-часовой, 12-часовой или круглосуточный. Чаще всего садики работают с 06.00 до 18.00 или с 07.00 до 19.00.

При этом для воспитателей детских садов установлена сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. Продление работы детсадов потребует увеличение зарплат для таких сотрудников.