Путин и Уиткофф встретятся в Кремле

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что надеется провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в четверг, 22 января.

«Украинцы сказали, что прогресс [на переговорах по вопросу мира] уже на 90% достигнут, я с ними согласен. Хотя на самом деле, думаю, за прошедшие выходные мы добились еще более значительных успехов», — сказал Уиткофф в интервью Bloomberg.

Спецпосланник президента США отметил, что должен отравиться на встречу с Путиным в четверг. Также на встрече будет зять президента США Джаред Кушнер.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры запланированы на 22 января.