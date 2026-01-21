НАВЕРХ
Bloomberg заметил готовность Европы задобрить Трампа Гренландией

Bloomberg
Президент США Дональд Трамп и европейские лидеры
Фото: The White House / United States Government Work

Европейские лидеры могут согласиться отдать американцам Гренландию, чтобы попытаться смягчить президента США Дональда Трампа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские политики и чиновники, участвующие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, обеспокоены агрессивной политикой США и постоянно меняющимися требованиями президента Дональда Трампа, рассказали источники.

Они сошлись во мнении, что послевоенный порядок закончился и что сейчас своими притязаниями на Гренландию президент США меняет мировую политику.

Один из собеседников агентства выразил опасения, что европейские лидеры могут согласиться отдать остров «в очередной попытке угодить Белому дому».

Участники прошедшей в начале недели встречи министров финансов европейских стран «были потрясены утратой поддержки и дружбы со стороны Америки и тем, как быстро все переросло во враждебность», отметили источники.

Политика #Мир
