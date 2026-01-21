Россиянам ограничили выдачу иммиграционных виз США

Госдепартамент США с 21 января приостановил оформление иммиграционных виз для россиян. Решение будет действовать неопределенный срок, следует из меморандума американского внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что ограничения будут действовать пока Госдепартамент пересматривает процедуры иммиграционного контроля, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые будут получать социальное обеспечение и государственные льготы.

Под определение иммиграционных обычно подпадают визы, дающие право на длительное проживание и трудоустройство в США. Это документы, которые оформляются для работы, вступления в брак, получения убежища. Туристических и гостевых виз ограничение не коснется.

Согласно данным Госдепартамента США, в 2024 году выходцы из России получили 5,2 тысячи иммиграционных виз страны и 59,2 тысячи туристических. Данных за 2025 год ведомство пока не публиковало.

Собеседование на американскую визу в России сейчас пройти нельзя — с 6 сентября 2025 года россияне могут пройти процедуру только в консульствах США в Астане (Казахстан) или Варшаве (Польша).