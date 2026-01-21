НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россиянам ограничили выдачу иммиграционных виз США

Источник:
Sibnet.ru
262 0
Загранпаспорт
Фото: © Sibnet.ru

Госдепартамент США с 21 января приостановил оформление иммиграционных виз для россиян. Решение будет действовать неопределенный срок, следует из меморандума американского внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что ограничения будут действовать пока Госдепартамент пересматривает процедуры иммиграционного контроля, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые будут получать социальное обеспечение и государственные льготы.

Под определение иммиграционных обычно подпадают визы, дающие право на длительное проживание и трудоустройство в США. Это документы, которые оформляются для работы, вступления в брак, получения убежища. Туристических и гостевых виз ограничение не коснется.

Согласно данным Госдепартамента США, в 2024 году выходцы из России получили 5,2 тысячи иммиграционных виз страны и 59,2 тысячи туристических. Данных за 2025 год ведомство пока не публиковало.

Собеседование на американскую визу в России сейчас пройти нельзя — с 6 сентября 2025 года россияне могут пройти процедуру только в консульствах США в Астане (Казахстан) или Варшаве (Польша).

Россия поднялась в рейтинге самых сильных паспортов
Еще по теме
Рассекречена победительница «Новогоднего миллиарда»
Чечня стала самым безопасным регионом России
ОП призвала продлить работу детских садов до 20.00
Создатель «Ежика в тумане» вышел на уборку снега возле многоэтажки
смотреть все
Жизнь #Общество #Туризм
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
Когда в Сибири закончатся аномальные морозы
Запад потребовал от России вернуть царские долги
Ученые переместили Южный полюс
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Аномально холодные крещенские купания. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
54
План блокады Калининграда разработали в НАТО
31
Экспертов удивил нестандартный способ защиты российских танков
28
Max покажет предупреждение при звонке с неизвестного номера
21
Ким Чен Ын публично раскритиковал и снял с поста министра
19
Кремль позитивно оценил сигналы из Европы о диалоге с Москвой