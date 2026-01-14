Россия поднялась в рейтинге самых сильных паспортов

Консалтинговая фирма Henley & Partners представила новый рейтинг самых сильных паспортов мира. Россия поднялась в списке на четыре позиции и заняла 46-е место.

Позиция в рейтинге зависит от количества безвизовых направлений, доступных гражданам страны. Российский паспорт дает безвизовый доступ в 113 стран. Аналогичную позицию в рейтинге заняла Турция.

Мировым лидером по числу безвизовых направлений, доступных его гражданам, стал Сингапур, его граждане могу отправиться в 192 страны без получения визы. Второе место разделили Япония и Южная Корея, жители которых имеют безвизовый доступ в 188 стран.

На третьем месте оказались сразу пять европейских стран: Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария. Паспорта этих стран позволяют посетить без визы 186 стран. Далее располагается паспорт США, американцы могут посетить 179 стран без оформления визы.

Аутсайдером рейтинге стал Афганистан — он на 101-м месте, обладатели паспорта этой страны имеют безвизовый доступ в 24 государства. Предпоследнее место заняла Сирия — 26 стран, а 99-е место у Ирака — 29 стран.