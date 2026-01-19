НАВЕРХ
ОП призвала продлить работу детских садов до 20.00

Источник:
РИА Новости
Детские сады должны работать до восьми часов вечера, существующий график не удовлетворяет потребности работающих родителей, заявила зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Наталья Москвитина.

«Сад должен работать до восьми часов совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома», — сказала РИА Новости Москвитина.

Она подчеркнула, что проблема режима работы детских садов является крайне актуальной, поскольку их график «сильно устарел» и часто заканчивается раньше рабочего дня родителей, которым к тому же требуется время на дорогу.

«Бабушки, дедушки сейчас тоже работают, то есть все домашние находятся на работе, а садик работу уже прекратил. Вот эта временная дыра, слепая зона временная, она должна сейчас в соответствии с законодательством прийти к какому-то единогласию», — добавила Москвитина.

Определен срок возвращения оценок за поведение в школах

По ее словам, несоответствие графиков работы детских садов и родителей напрямую влияет на демографию, поскольку многие, имея одного ребенка и ипотечные обязательства, вынуждены полностью сосредотачиваться на работе и повседневных бытовых задачах, из-за чего не рассматривают рождение второго ребенка.

