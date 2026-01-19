ОП призвала продлить работу детских садов до 20.00

Детские сады должны работать до восьми часов вечера, существующий график не удовлетворяет потребности работающих родителей, заявила зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Наталья Москвитина.

«Сад должен работать до восьми часов совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома», — сказала РИА Новости Москвитина.

Она подчеркнула, что проблема режима работы детских садов является крайне актуальной, поскольку их график «сильно устарел» и часто заканчивается раньше рабочего дня родителей, которым к тому же требуется время на дорогу.

«Бабушки, дедушки сейчас тоже работают, то есть все домашние находятся на работе, а садик работу уже прекратил. Вот эта временная дыра, слепая зона временная, она должна сейчас в соответствии с законодательством прийти к какому-то единогласию», — добавила Москвитина.

По ее словам, несоответствие графиков работы детских садов и родителей напрямую влияет на демографию, поскольку многие, имея одного ребенка и ипотечные обязательства, вынуждены полностью сосредотачиваться на работе и повседневных бытовых задачах, из-за чего не рассматривают рождение второго ребенка.