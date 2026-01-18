Определен срок возвращения оценок за поведение в школах

Минпросвещения планирует ввести оценки за поведение для всех классов российских общеобразовательных, сообщила РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Отметки будут выставлять учащимся всех классов — с 1-го по 11-й. Напомним, что в ходе апробации оценивают поведение школьников только с 1-го по 8-й класс», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Эксперимент стартовал в этом учебном году. В нем участвуют 89 школ из семи регионов, каждая из которых выбрала один из трех вариантов оценки поведения: зачет/незачет, трех- и пятибалльная шкала.

По его итогам в школах введут одну модель, она начнет действовать с 1 сентября, добавили в министерстве.