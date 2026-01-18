НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Определен срок возвращения оценок за поведение в школах

Источник:
РИА Новости
243 0
Школа
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минпросвещения планирует ввести оценки за поведение для всех классов российских общеобразовательных, сообщила РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Отметки будут выставлять учащимся всех классов — с 1-го по 11-й. Напомним, что в ходе апробации оценивают поведение школьников только с 1-го по 8-й класс», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Эксперимент стартовал в этом учебном году. В нем участвуют 89 школ из семи регионов, каждая из которых выбрала один из трех вариантов оценки поведения: зачет/незачет, трех- и пятибалльная шкала.

По его итогам в школах введут одну модель, она начнет действовать с 1 сентября, добавили в министерстве.

Еще по теме
Минобрнауки обновило правила поступления в вузы
Самое популярное слово в русском языке запретили в сочинениях ЕГЭ
При каких морозах ребенок может пропустить школу
Минобрнауки сократит число платных мест в вузах
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Правильный автопрогрев: как в морозы не убить двигатель
Минфин начнет большую распродажу валюты и золота
Межзвездный объект 3I/ATLAS взял курс на спутник Юпитера
Состоялся релиз «убийцы» Minecraft
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые котики в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

HAAN27

Думаю специально для Адика нужно придумать медаль медалей, что бы их все не носить. Например медаль за...

7fond

Парализованная была вроде, сейчас стоит на ногах.

cre

А смысл?Норвежский Нобелевский институт напомнил, что официально предоставить или передать премию кому-либо...

mosquito__2010

чё думали в сказку попали нато вилы