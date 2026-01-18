Где в России не бывает морозов

Россия — страна с суровым климатом, для большей части которой характерны холодные зимы. Но и в ней есть места, где не знают о морозах.
Лидерами по количеству солнца и тепла в зимние месяцы в России считаются Крым, прибрежные районы Краснодарского края и Северного Кавказа. Благодаря Черному и Азовскому морям, а также горам Кавказа зимой там комфортный климат.
Мягким субтропическим климатом отличаются такие города как Новороссийск, Севастополь, Евпатория, Керчь, Ялта, Дербент, Махачкала, Симферополь, Краснодар. Средняя температура в зимние месяцы редко опускается ниже пяти градусов тепла.
Самым теплым городом в стране официально признан Сочи. Средняя температура в январе — минус шесть градусов. Он рекордсмен по количеству солнечных дней в году (около 300). Зима здесь в худшие дни проявляется в повышенном уровне осадков и сильном ветре.