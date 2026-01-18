Где в России не бывает морозов

Россия — страна с суровым климатом, для большей части которой характерны холодные зимы. Но и в ней есть места, где не знают о морозах.

Лидерами по количеству солнца и тепла в зимние месяцы в России считаются Крым, прибрежные районы Краснодарского края и Северного Кавказа. Благодаря Черному и Азовскому морям, а также горам Кавказа зимой там комфортный климат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Где самый комфортный климат на Земле

Мягким субтропическим климатом отличаются такие города как Новороссийск, Севастополь, Евпатория, Керчь, Ялта, Дербент, Махачкала, Симферополь, Краснодар. Средняя температура в зимние месяцы редко опускается ниже пяти градусов тепла.

Самым теплым городом в стране официально признан Сочи. Средняя температура в январе — минус шесть градусов. Он рекордсмен по количеству солнечных дней в году (около 300). Зима здесь в худшие дни проявляется в повышенном уровне осадков и сильном ветре.