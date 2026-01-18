НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Где в России не бывает морозов

Источник:
Sibnet.ru
229 0
Сочи зимой
Сочи зимой
Фото: Andrey Selskiy / User: (WT-shared) Reachrich из wts викигид

Россия — страна с суровым климатом, для большей части которой характерны холодные зимы. Но и в ней есть места, где не знают о морозах.

Лидерами по количеству солнца и тепла в зимние месяцы в России считаются Крым, прибрежные районы Краснодарского края и Северного Кавказа. Благодаря Черному и Азовскому морям, а также горам Кавказа зимой там комфортный климат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде самый комфортный климат на Земле

Мягким субтропическим климатом отличаются такие города как Новороссийск, Севастополь, Евпатория, Керчь, Ялта, Дербент, Махачкала, Симферополь, Краснодар. Средняя температура в зимние месяцы редко опускается ниже пяти градусов тепла.

Самым теплым городом в стране официально признан Сочи. Средняя температура в январе — минус шесть градусов. Он рекордсмен по количеству солнечных дней в году (около 300). Зима здесь в худшие дни проявляется в повышенном уровне осадков и сильном ветре.

Еще по теме
Новый катаклизм: «сибирский взрыв» заморозит планету
Где самый комфортный климат на Земле
Снегопад в Москве побил полувековой рекорд
Почему люди дрожат от холода
смотреть все
Жизнь #Погода
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Правильный автопрогрев: как в морозы не убить двигатель
Минфин начнет большую распродажу валюты и золота
Межзвездный объект 3I/ATLAS взял курс на спутник Юпитера
Состоялся релиз «убийцы» Minecraft
Обсуждение (0)
Картина дня
ЕС пригрозил Трампу санкциями за Гренландию
План блокады Калининграда разработали в НАТО
Россия и Китай опередили мир в «атомном ренессансе»
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
Мультимедиа
Самые красивые котики в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

HAAN27

Думаю специально для Адика нужно придумать медаль медалей, что бы их все не носить. Например медаль за...

7fond

Парализованная была вроде, сейчас стоит на ногах.

cre

А смысл?Норвежский Нобелевский институт напомнил, что официально предоставить или передать премию кому-либо...

mosquito__2010

чё думали в сказку попали нато вилы