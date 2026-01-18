План блокады Калининграда разработали в НАТО

Североатлантический альянс разработал план блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией, заявил бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус.

«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской. — Прим. ред.) области», — приводит РИА Новости заявление Юргелявичуса.

При этом дипломат отказался называть город Калининградом, заявив, что он якобы не имеет никакого отношения к России.

В конце декабря Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, сказал, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.

Летом 2025 года командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области.