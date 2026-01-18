НАВЕРХ
План блокады Калининграда разработали в НАТО

РИА Новости
Беспилотник MQ-9A Reaper
Фото: © U.S. Air Force

Североатлантический альянс разработал план блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией, заявил бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус.

«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской. — Прим. ред.) области», — приводит РИА Новости заявление Юргелявичуса.

При этом дипломат отказался называть город Калининградом, заявив, что он якобы не имеет никакого отношения к России.

В конце декабря Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, сказал, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.

Премьер Польши предсказал распад НАТО

Летом 2025 года командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области.

