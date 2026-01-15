НАВЕРХ
Премьер Польши предсказал распад НАТО

Источник:
Onet
НАТО
Фото: Matyáš Čech / CC BY-SA 4.0

Военное вмешательство Соединенных Штатов в Гренландию станет катастрофой для Североатлантического альянса и концом существующего миропорядка, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Это была бы катастрофа. Конфликт или попытка захвата территории страны-члена НАТО другой страной-членом НАТО было бы концом света, мира, который мы знаем и который десятилетиями гарантировал нашу безопасность и миропорядок», — приводит портал Onet заявление Туска.

Он счел неуместным подробно анализировать последствия подобного развития событий. Но исключать такой сценарий нельзя, учитывая политический стиль президента США Дональда Трампа, который отличается непредсказуемостью, отметил премьер Польши.

По его словам, у Европы нет плана на подобный исход событий, но европейским странам следует заранее думать о выстраивании системы безопасности вместе с теми партнерами, которые остаются привержены западному проекту и его ценностям.

Ранее стало известно, что первые военные из Европы прибыли в Гренландию для демонстрации решительности на фоне заявлений Трампа о желании Вашингтона включить остров в состав США.

