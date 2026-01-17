НАВЕРХ
ВСУ ввели систему бонусов за убийство российских солдат

Источник:
Politico
Армия Украины
Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украинские солдаты теперь получают цифровые бонусы за подтверждение убийства российских солдат, соответствующую систему запустил новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров.

Бонусы можно обменять на технику онлайн-магазин, пишет издание Politico. Для получения баллов боевые подразделения загружают видеозаписи с подтверждением убийства российских военнослужащих в программный комплекс Delta.

После этого военное ведомство начисляет подразделению цифровые баллы, за которые командиры могут взять дополнительные беспилотники и роботизированные системы в специальном маркетплейсе.

В частности, за убийство российского солдата дают шесть очков, за повреждение танка — 20 очков, за полное уничтожение бронетехники — 40 очков, за ликвидацию ракетной установки полагается 50 очков.

Сотрудники специального математического отдела будут регулярно составлять списки лидирующих подразделений, чтобы подстегнуть конкуренцию между частями ВСУ.

