Найдена гигантская империя муравьев

Sibnet.ru
колония аргентинских муравьев
Фото: Davefoc / CC BY-SA 4.0

Гигантскую колонию аргентинских муравьев обнаружили на юге в Европе, «империя» простирается более чем на шесть тысяч километров.

Суперколония начинается на северо-западе Италии, далее идет по Лазурному побережью Франции, огибает все испанское побережье и Португалию и заканчивается на севере Испании, выяснила международная группа ученых, доклад опубликован на сайте университета Лозанны.

Данный вид муравьев попал на европейский континент около восьмидесяти лет назад. Обычно муравьи из разных колоний активно воюют друг с другом, однако насекомые из суперколонии научились сотрудничать.

Для европейских экосистем появление «муравьиной империи» может иметь серьезные последствия — пришельцы вытеснили с занимаемой территории порядка двадцати видов местных муравьев.

По оценкам ученых, в состав такого «государства» входят тысячи муравейников, а количество насекомых в них превышает 500 миллиардов. Наблюдения показали, что члены «империи» не проявляют агрессию друг к другу даже при переносе насекомого на тысячи километров.

