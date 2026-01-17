НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Ученые переместили Южный полюс

Источник:
Scientificamerican.com
354 0
Географический Южный полюс
Географический Южный полюс
Фото: Alan Light / CC BY 2.0

Ученые станции «Амундсен—Скотт» физически переместили Южный полюс. Дело в том, что он ежегодно «уезжает» вместе с антарктическим льдом, который движется со скоростью около 10 метров в год, поэтому ему требуется регулярная корректировка.

Географический Южный полюс — это точка выхода земной оси на поверхность Антарктиды. Он отмечен стационарным маркером. Однако лед в Антарктиде медленно сползает от центра континента к побережью под собственным весом.

Поэтому точное местоположение полюса, определяемое как точка пересечения оси вращения Земли с ее поверхностью, ежегодно смещается относительно неподвижных сооружений, установленных на льду, пишет Scientificamerican.com.

Полярники каждый январь устанавливают новый декоративный маркер, заранее вычисляя его координаты с помощью GPS, чтобы обозначить актуальное положение полюса для туристов и научных наблюдений.

Географический Южный полюс не совпадает с магнитным или геомагнитным Южным полюсом Земли, они располагаются в других точках. Например, магнитный Южный полюс — на побережье Адели, а геомагнитный Южный полюс находится недалеко от российской станции «Восток».

Еще по теме
Найдена гигантская империя муравьев
Смертельный яд посчитали причиной зарождения жизни на Земле
Новый катаклизм: «сибирский взрыв» заморозит планету
Представлена первая нейросеть с бесконечной памятью
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Китай представил проект космического авианосца
Межзвездный объект 3I/ATLAS взял курс на спутник Юпитера
Организованную структуру нашли на объекте 3I/ATLAS
Найден самый простой способ повысить эффективность мозга
Обсуждение (0)
Картина дня
Власти призвали жителей Киева покинуть город
Ученые переместили Южный полюс
Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским
Смертельный яд посчитали причиной зарождения жизни на Земле
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые котики в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
35
Дерипаска предрек банкротство тысяч российских компаний
18
Международные резервы России установили рекорд
14
США использовали «страшное секретное оружие» при захвате Мадуро
14
Трамп пообещал забрать Гренландию «так или иначе»
14
Угольным компаниям в Кузбассе станет еще хуже