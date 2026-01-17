Ученые переместили Южный полюс

Ученые станции «Амундсен—Скотт» физически переместили Южный полюс. Дело в том, что он ежегодно «уезжает» вместе с антарктическим льдом, который движется со скоростью около 10 метров в год, поэтому ему требуется регулярная корректировка.

Географический Южный полюс — это точка выхода земной оси на поверхность Антарктиды. Он отмечен стационарным маркером. Однако лед в Антарктиде медленно сползает от центра континента к побережью под собственным весом.

Поэтому точное местоположение полюса, определяемое как точка пересечения оси вращения Земли с ее поверхностью, ежегодно смещается относительно неподвижных сооружений, установленных на льду, пишет Scientificamerican.com.

Полярники каждый январь устанавливают новый декоративный маркер, заранее вычисляя его координаты с помощью GPS, чтобы обозначить актуальное положение полюса для туристов и научных наблюдений.

Географический Южный полюс не совпадает с магнитным или геомагнитным Южным полюсом Земли, они располагаются в других точках. Например, магнитный Южный полюс — на побережье Адели, а геомагнитный Южный полюс находится недалеко от российской станции «Восток».