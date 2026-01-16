НАВЕРХ
СМИ узнали о готовности Зеленского пойти на территориальные уступки

Источник:
Financial Times
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки, если Украине дадут право на вступление в Евросоюз, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Зеленский сможет принять «другие аспекты возможного мирного соглашения, такие как уступка территории России», только в том случае, если он сможет представить членство в ЕС как положительный результат, рассказали FT европейские чиновники, сказали собеседники издания.

Но, по их словам, далеко не все в Европе поддерживают идеи ускоренного принятия Киева. Это может быть ловушка со стороны президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дело в том, что Брюссель предлагает принять Украину с ограниченными полномочиями. Киев первоначально не будет иметь обычного права голоса на саммитах лидеров и встречах министров. Украина получит постепенный доступ к рынку блока, его субсидиям и внутреннему финансированию.

Европейские чиновники опасаются, что такое изменение правил может негативно повлиять на будущую стабильность ЕС, снизить ценность членства и вызвать недовольство других стран-кандидатов.

