Призыв к переговорам с Путиным расколол Европу

Призыв ряда европейских лидеров начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным привел к расколу в западной коалиции, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложили Западу возобновить диалог с Путиным. Речь даже идет о назначении европейского спецпредставителя по переговорам с Россией.

Но начавшиеся усилия Европы по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление. Глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима. «Нам нужны доказательства, что Путин действительно хочет мира, а на данный момент я этого не вижу», — заявила она.

Источники рассказали Politico, об опасениях в Европе из-за того, что ее отодвинули на задний план в вопросе украинского урегулирования. А без контактов с Москвой вернуть влияние невозможно.

Позицию Франции и Италии поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц, выразивший надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией, назвав ее «крупнейшим соседом Европы».

Накануне Путин на церемонии принятия верительных грамот иностранных послов заявил, что Европа рано или поздно вернется «к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов».