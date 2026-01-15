Путин констатировал всеобщую политическую деградацию

Ситуация на международной арене все больше деградирует, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. А актуальность этого очевидна, особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что стабильность и безопасность в мире зависят от способности к взаимодействию — однако сейчас вместо диалога звучит монолог тех, кто «считает допустимым диктовать свою волю».

Путин напомнил, что десятки стран в мире страдают от неуважения их суверенных прав. Выходом из этой ситуации президент назвал соблюдения международного права всеми членами международного сообщества.

Кроме этого, он предложил оказывать реальное содействие «пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку».