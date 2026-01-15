НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин констатировал всеобщую политическую деградацию

Источник:
Sibnet.ru
президент Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Ситуация на международной арене все больше деградирует, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. А актуальность этого очевидна, особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что стабильность и безопасность в мире зависят от способности к взаимодействию — однако сейчас вместо диалога звучит монолог тех, кто «считает допустимым диктовать свою волю».

Путин напомнил, что десятки стран в мире страдают от неуважения их суверенных прав. Выходом из этой ситуации президент назвал соблюдения международного права всеми членами международного сообщества.

Кроме этого, он предложил оказывать реальное содействие «пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку».

Политика #Мир #Россия
Обсуждение (5)
Топ комментариев

карат11

Выжить на эти копейки нереально. Если учесть реальное повышение цен на всё, и на жкх в особенности.

qseft

"Оптимизировали" это как понять?Убрали что-ли роддома по малым городам?Я эту феню нынешних властей порой...

qseft

Мне нравятся ихние пафосы-"Отрицательный рост,подтоплено,хлопок", теперь вот "управляемое сжатие"(вместо...

колобок11

Не верьте ни кому! Наша экономика вперди планеты всей!